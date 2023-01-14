EYT'liler araçlarını satmaya başladı!

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT düzenlemesinin açıklanması sonrası, prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyen yurttaşların araçlarını satışa çıkardığını belirten Galerici Ahmet Yurtlu, "Vatandaşlar prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını yatırmak için araçlarını satışa çıkardı. İlanlarda da buna rastlıyoruz. 'EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum' diye ilanlar görmeye başladık" dedi.

"EYT PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ARAÇLARINI SATMAYA BAŞLADILAR"

"Sıfırda tedarik edilebilecek araç yoktu" diyen Yurtlu, "Bundan dolayı vatandaş ikinci ele yöneldi ve satışlarda ciddi bir artış yaşadık. O zamandan bu zamana kadar da fiyatlarda yüzde 25 artış gördük. EYT ve konut kredilerinin düzenlenmesiyle vatandaşlar hem borçlanmalarını tamamlamak hem de ev almak için araçlarını satmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA