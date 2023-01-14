EYT'liler araçlarını satmaya başladı!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin açıklanması sonrası, prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyen yurttaşlar, araçlarını satışa çıkardı.

EYT'liler araçlarını satmaya başladı!

EYT, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce işe başlayanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.

EYT düzenlemesinin açıklanması sonrası, prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyen yurttaşların araçlarını satışa çıkardığını belirten Galerici Ahmet Yurtlu, "Vatandaşlar prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını yatırmak için araçlarını satışa çıkardı. İlanlarda da buna rastlıyoruz. 'EYT borcumu ödeyeceğim için aracımı satıyorum' diye ilanlar görmeye başladık" dedi.

"EYT PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ARAÇLARINI SATMAYA BAŞLADILAR"

"Sıfırda tedarik edilebilecek araç yoktu" diyen Yurtlu, "Bundan dolayı vatandaş ikinci ele yöneldi ve satışlarda ciddi bir artış yaşadık. O zamandan bu zamana kadar da fiyatlarda yüzde 25 artış gördük. EYT ve konut kredilerinin düzenlenmesiyle vatandaşlar hem borçlanmalarını tamamlamak hem de ev almak için araçlarını satmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, EYT'nin Meclis'e gelmesine ilişkin tarih verdi: EYT maaşları hesaplara ne zaman yatacak?Bakan Bilgin, EYT'nin Meclis'e gelmesine ilişkin tarih verdi: EYT maaşları hesaplara ne zaman yatacak?Ekonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
EYT - Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT
CHP’li Akdoğan açıkladı: 220 bin genç, işsizlik maaşı kuyruğunda Siyaset 14 Ocak 2023 13:37
Bitcoin, atağa kalktı! Ekonomi 14 Ocak 2023 12:14
Benzine yeni zam yolda! Ekonomi 14 Ocak 2023 11:52
Kayseri'de toplu ulaşıma zam! Ekonomi 14 Ocak 2023 11:13
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak! Ünlü astrolog tarih verip uyardı: Yer yerinden oynayacak!
Yeni varyant, Türkiye'de yaygınlaşıyor: Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin! 'Bu şikayetleriniz varsa hemen acil servise gidin!'
YouTube canlı yayınında son anketi açıkladı: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo! İşte bugün seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı Baba Vanga'nın tüyler ürperten 2023 kehanetleri ortaya çıktı
AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? AKP'den açıklama geldi: Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?