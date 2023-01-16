Döviz kurlarında son durum
Dolar/TL güne yatay seyirde başlarken, Euro/TL yükseldi.
Önceki kapanışı 18,79 olan Dolar/TL, 18,78'den işlem görüyor.
Euro/TL ise 20,40 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL, geçen haftayı 20,36'dan tamamlamıştı.
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