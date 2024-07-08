SGK Ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! Daha Yüksek Aylık İçin 'Tarih' Detayı Önemli

2023'te emeklilik dilekçesi verenler ile bu yıl dilekçe verenlerin aylıkları arasında fark oluştu. 2024 yılı sonu itibarıyla emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'ten sonra dilekçe verenlere göre yüzde 34'e varan oranlarda daha yüksek emekli maaşlarına sahip olabilecekleri öngörülüyor.

SGK Ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat! Daha Yüksek Aylık İçin 'Tarih' Detayı Önemli

Emeklilerin gözü kulağı, maaşlara yapılacağı iddia edilen düzenlemedeyken yeni emekli olacakların dilekçe tarihleriyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı öğrenildi.

TRT Haber'in aktardığına göre, emeklilik dilekçesi tarihine bağlı olarak belirlenen güncelleme katsayısı, farklı yıllarda emeklilik aylıklarında önemli değişikliklere yol açıyor.

Örneğin, geçen yıl ile bu yıl emekli maaşları arasında ciddi farklar oluştu. Benzer şekilde, 2024 ve 2025 yılları arasında maaşlarda yüzde 30'u bulan farklar bekleniyor.

MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşları, kişinin SGK'ye bildirilen primlerine ve çalışma süresine göre hesaplanıyor ve güncelleme katsayısı burada devreye giriyor. Aynı çalışma süresine sahip kişiler, sadece dilekçe verme tarihlerine bağlı olarak farklı emekli maaşları alabiliyorlar.

2024 yılında emeklilik dilekçesi vermeyi düşünenler için hesaplamalar, yılın yarısına kadar verilen oranları dikkate alarak yapılıyor. Öte yandan, 2025'te dilekçe verenlerin maaşları, güncellenen milli gelir ve enflasyon hızına bağlı olarak hesaplanacak. Bu da önemli miktarda emekli aylığı kaybına yol açabilir.

Kamu işçileri için acele emeklilik dilekçesi vermemek, kıdem tazminatı tavanı artışından dolayı avantaj sağlayabilir. Ancak, 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermek, hem maaş hem de tazminat açısından daha yüksek getiriler sunabilir.

YÜZDE 34'LÜK FARK OLABİLİR

2024 yılı sonu itibarıyla emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'ten sonra dilekçe verenlere göre yüzde 34'e varan oranlarda daha yüksek emekli maaşlarına sahip olabilecekleri öngörülüyor. Bu nedenle, emekliliğini erteleyenler, emekli yaşamları boyunca önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalabilirler.

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