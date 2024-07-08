Tepkilerin Ardından Geri Adım: En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Belli Oldu

5510 Sayılı Kanun’un Ek 19. Maddesi kapsamında emekliler, kök maaşları Meclis tarafından belirlenen sınırın altında kalmaları halinde, otomatik olarak en düşük emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Ocak ayı itibarıyla 10 bin liraya yükseltilen bu sınır, gelecek haftalarda Meclis'e gelecek yeni düzenleme ile değişecek.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRAYA YÜKSELECEK



SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 24.73 oranında artış yapılırken, en düşük emekli maaşındaki değişiklik ise yüzde 20 seviyesinde olacak. Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, AKP'de konuya ilişkin yapılan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak "Benim aldığım duyuma göre de en düşük emekli aylığının yüzde 24,73 zam oranı uygulanarak 12 bin 473 liradan az olmaması isteniyor. Ancak şu anda artış için 12 bin lira konuşuluyor." ifadelerini kullandı.



Öte yandan AKP'ye yakın birçok isim bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda emekli maaşlarına ilişkin rahatsızlığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaştığını ve özellikle en düşük emekli maaşı konusunda mutlaka bir değişikliğe gidileceğini belirtti.