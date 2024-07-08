Tepkilerin Ardından Geri Adım: En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zam Belli Oldu
Geçtiğimiz yıl temmuz zammını kök maaşlara yansıtarak milyonlarca emeklinin aylıklarında artış yaşanmamasına neden olan iktidar, bu yıl da benzer bir uygulamaya gitme kararı almıştı. En düşük emekli maaşının 10 bin lirada bırakılacağına ilişkin söylentilerin ardından ayağa kalkan emekliler, hükümete geri adım attırdı. Gelecek hafta Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı.
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 24.73 olarak kesinlik kazanmıştı. Bu artış oranı yasa gereği kök maaşı 10 bin liranın üzerinde olan emeklilere otomatik şekilde yansıtılırken, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş ise bu temmuz ayında da hiçbir zam almama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM GELDİ
Geçtiğimiz yılın temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 25'lik zam, yalnızca kök maaşlara yansıtılmış ve milyonlarca emeklinin eline geçen aylıklarda hiçbir artış yaşanmamıştı. Bu durumu tekrarlamaya hazırlanan AKP, günlerdir milyonlarca emeklinin gösterdiği yoğun tepkilerin ardından uygulamadan vazgeçti.
5510 Sayılı Kanun’un Ek 19. Maddesi kapsamında emekliler, kök maaşları Meclis tarafından belirlenen sınırın altında kalmaları halinde, otomatik olarak en düşük emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Ocak ayı itibarıyla 10 bin liraya yükseltilen bu sınır, gelecek haftalarda Meclis'e gelecek yeni düzenleme ile değişecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN LİRAYA YÜKSELECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 24.73 oranında artış yapılırken, en düşük emekli maaşındaki değişiklik ise yüzde 20 seviyesinde olacak. Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, AKP'de konuya ilişkin yapılan tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak "Benim aldığım duyuma göre de en düşük emekli aylığının yüzde 24,73 zam oranı uygulanarak 12 bin 473 liradan az olmaması isteniyor. Ancak şu anda artış için 12 bin lira konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan AKP'ye yakın birçok isim bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda emekli maaşlarına ilişkin rahatsızlığın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar ulaştığını ve özellikle en düşük emekli maaşı konusunda mutlaka bir değişikliğe gidileceğini belirtti.