İBB Çarpıcı Gerçeği Gözler Önüne Serdi... Vatandaşa Halk Ekmek Dayanmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 12 iştiraki Fortune 500 Türkiye 2023 listesine girdi. İBB'ye bağlı Halk Ekmek'in 2023 yılında 4,4 milyar TL ciro yaptığı açıklandı.

İBB'nin verilerine göre Halk Ekmek büfe sayısı, 2023'te 703'e çıkarıldı ve toplam 352 milyon normal ekmek ile kepekli ekmek satıldı.

"Halkımıza en makul fiyatlı ekmeği sunmak ve piyasadaki ekmek fiyatlarının da makul seviyelerde kalması açısından buğday fiyatına gelen zammı, ekmek fiyatlarına yansıtmadık" denilen açıklamada, şirketin satış gelirleri ve karlılığının sınırlı kaldığı belirtildi.

Öte yandan Ahmet İsvan fabrikasının kapasitesinin artırıldığı ve daha fazla ekmek üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem