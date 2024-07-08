Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı

Memur ve emeklilerinin zamlı maaşları gelecek hafta hesapları yatmaya başlayacak. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için yeni düzenleme yapılıyor. 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.

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Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı

Zamlı maaşı 10 bin liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığı öğrenildi. Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

NTV'nin haberine göre, AKP'li kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.

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