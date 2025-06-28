SGK Başuzmanı İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi: Maaş Zammı Sadece Onlara Yapılacak...

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında temmuzda “seyyanen zam” ya da refah payı bekleyen emeklilere kötü haberi verdi. Karakaş’a göre enflasyon verileri yüzde 16‑17’yi aşmayacak; ilave artış yalnızca 4 milyon 'en düşük maaşlı' emekliyi sınırlı biçimde kapsayacak. 8‑12 bin TL bandındaki emekliler ise “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalabilir.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Kötü Haberi Verdi: Maaş Zammı Sadece Onlara Yapılacak...
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Türkiye gazetesindeki köşesinde temmuz maaş artışlarını değerlendiren sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan 'seyyanen zam' beklentisinin bu yıl da gerçekleşmeyeceğini yazdı. Karakaş, Hazine ile Çalışma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı formülün, yalnızca 14 bin 469 TL’lik taban maaşı alan 4 milyon emekliye kısmi iyileştirme getireceğini dile getirdi.

HANGİ RAKAMLAR MASADA?

Karakaş'a göre 3 Temmuz’da açıklanacak haziran TÜFE’si düşük gelecek; böylece ilk beş ayda oluşan yüzde 15,09’luk artışın, haziranla birlikte en fazla yüzde 17’ye çıkması bekleniyor. Karakaş, haziran ayı enflasyon tahminiyle birlikte 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının en az 16.785 TL en fazla 16.929 TL arasında bir rakam olacağını belirtti ve 8 – 12 bin TL arasında gerçek maaşı bulunan on milyonlarca emeklinin sıfır zamla karşı karşıya geleceğini yazdı.

SADECE 4 MİLYON EMEKLİ...

Karakaş, "16 milyonu aşkın emekli arasında sadece 4 milyona yakın en düşük maaş alan emekliye destek verilmesi söz konusu olacaktır. Müjde bundan ibarettir." ifadelerini kullandı. SGK Başuzmanı, memur emeklilerinin ise enflasyonun altında güncellemeyle karşılaşacağını belirtti.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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