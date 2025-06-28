Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar...

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftayı ortalama yüzde 2,19 yükselişle tamamladı. Altın fiyatlarında düşüş görülürken, dolar ve euro kurları yukarı yönlü hareket etti. En çok kazandıran yatırım aracı ise hisse senedi fonları oldu.

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Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar...
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,19 yükselirken, altının gram fiyatı yüzde 2,26 azalış, dolar/TL yüzde 0,55, euro/TL yüzde 2,37 artış kaydetti. BIST 100 endeksi, en düşük 9.077,80 puanı ve en yüksek 9.484,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,19 üstünde 9.404,89 puandan tamamladı.

ALTIN GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 azalışla 4 bin 199 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,24 düşüşle 28 bin 383 liraya indi. Geçen hafta sonu 7 bin 196 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,27 azalarak 7 bin 33 liraya geriledi.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,8870 liraya, euro da yüzde 2,37 artışla 46,8290 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN HANGİSİ OLDU?

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,91 ile "hisse senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

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