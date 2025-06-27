Bloomberg'den Çarpıcı İddia: Asgari Ücrete 'Ara Zam' Planı Ortaya Çıktı

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Fahiş enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle büyük geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş, önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücrete temmuzda yapılmasını beklediği bir ara zamla biraz olsun rahatlamayı umuyordu. Ancak gelen son haberler, ayda 22 bin 104 lirayla geçimini sağlamaya çalışan vatandaşı hayal kırıklığına uğratacak.

Ekonomi alanında en prestijli yayın kanallarından olan ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Türkiye'deki ekonomi yönetiminden bilgi aldıklarını ve asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını yazdı.

SON SÖZ ERDOĞAN'IN

Bloomberg'in kaynaklarına göre iktidar, enflasyonla mücadele çalışmalarını gerekçe göstererek asgari ücrete yıl ortasında bir zam yapmayı planlamıyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin zam yapılmaması adına hemfikir olduğunu ancak elbette nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Asgari ücrete son olarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30 zam yapıldı ve asgari ücret net olarak 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı. Bunun ardından geçen süreçte enflasyon 15,09 olarak açıklandı. Haziran ayı enflasyon verisi ile de bu oran daha da artacak. Vatandaş da bu sebeple asgari ücrete yeniden zam bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi