Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 607 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belli Oldu
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 846 bin 796 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 19 milyon 131 bin 908 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 607 lira 76 kuruş, gaz ticaret miktarı da 652 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 288 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 927 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 979 bin 743 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 135 milyon 307 bin 496 metreküp olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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