Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? AKP'den Dikkat Çeken Açıklama

Vatandaşlar, 'Asgari ücrete zam yapılacak mı?' sorusuna cevap ararken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin net bir cevap vermekten kaçınan Yazıcı, bakanların ara zam için çalıştıklarını ancak kendileriyle bir paylaşımda bulunulmadığını belirtti.

Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? AKP'den Dikkat Çeken Açıklama
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Temmuz ayı ile birlikte memur ve emekli maaşlarında artış yapılacak. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra asgari ücrete de Temmuz ayında zam olup olmayacağı merak ediliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya kaçamak yanıt verdi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan Yazıcı, 'asgari ücrete ara zam yapılacak mı' sorusuna şu yanıtı verdi:

'SOMUT BİR ŞEY SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL'

"Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil. Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak. Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz.

'HÜKÜMET ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Bir bütünlük içinde, ihtiyacı karşılayacak şekilde inşallah iyileştirme sağlanır. Hükümet çalışmasını sürdürüyor. Biz bu alana ilişkin vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlar bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

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