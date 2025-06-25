TOBB’da Özel Güvenlik Zirvesi: Sektörün Geleceği Masaya Yatırıldı

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Zirvede konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, özel güvenlik sektörünün yalnızca kamu düzeni için değil, aynı zamanda istihdam ve ekonomi açısından da stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Sektörün yaklaşık 5 milyar avroluk büyüklüğe ulaştığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, 400 bine yakın kişinin bu alanda istihdam edildiğine dikkat çekti.

“EĞİTİMLİ PERSONEL, GÜVENLİK POLİTİKALARINA KATKI SAĞLAR”

Rifat Hisarcıklıoğlu, güvenlik personelinin sadece fiziki olarak değil, akademik donanım açısından da gelişmiş bireyler haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, branşlaşmış ve uzmanlaşmış yapıların oluşturulmasının Türkiye'nin güvenlik stratejilerine doğrudan katkı sunacağını dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, özel güvenlik eğitimlerinin üniversite lisans programlarıyla desteklenmesini önemsediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın suç oranlarının azaltılması ve kamu güvenliğinin sağlanmasındaki gayretlerinin, özel güvenlik sektöründe de olumlu etkiler yarattığını belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, KAAN, ÖGNET ve ÖZGE projelerinin sektöre yeni bir vizyon kazandırdığını söyledi.

SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN YOL HARİTASI ÇAĞRISI

Sektörün gelişimini sürdürebilmesi için kendi SWOT analizini yapması ve kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle yol haritası oluşturması gerektiğini dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörün güçlü bir hizmet endüstrisine dönüşmesinin, nitelikli hizmet ihracatının önünü açacağını belirtti. Ayrıca özlük hakları ve sosyal güvenlik uygulamalarının da gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

ÖZGE PROJESİ YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Zirvede söz alan TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Başkanı Serdar Gökhan Arıkan ise sektördeki güncel duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye genelinde 1328 özel güvenlik şirketi, 608 eğitim kurumu ve 100 bini aşkın güvenlik izni verilmiş yer bulunduğunu belirten Serdar Gökhan Arıkan, aktif görev yapan özel güvenlik görevlisi sayısının 383 bini aştığını açıkladı.

Arıkan, fiziki güvenliğin ötesine geçen sektörde teknolojik altyapının güçlendiğini ve dijital işlemlerin yaygınlaştığını söyledi. ÖGNET sisteminin bu alandaki dijitalleşmeye önemli katkı sunduğunu belirten Arıkan, yakın zamanda devreye alınacak ÖZGE projesi ile sektörde yeni bir dönemin başlayacağını açıkladı. Bu projeyle birlikte, görev yapılan alanlara özel branş bazlı uzmanlık eğitimleri sunulacak ve insan kaynağı, kişisel deneyim yerine eğitim temelli uzmanlıkla şekillenecek.

GÜVENLİKTE KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Zirvede yapılan değerlendirmeler, özel güvenlik sektörünün kamu güvenliğiyle entegre bir yapıya dönüşmesinin, hem etkinlik hem de toplumsal fayda açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Sektör temsilcileri, güçlü bir gelecek vizyonu için bakanlık desteğinin devam etmesi gerektiği konusunda birleşti.

Kaynak: AA