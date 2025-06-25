Türk Eximbank'tan 200 Milyon Euroluk Rekor

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Ayrıca, İstanbul Ümraniye’de bulunan ve özel sektöre ait olan eski genel müdürlük binasının tahliye edilerek aynı ilçede kamuya ait bir taşınmaza geçildiği bilgisi de paylaşıldı. Taşınma kararının kamu yararı gözetilerek alındığı vurgulandı.

KİRA AÇIKLAMASI: ÖDEMELER DEVLETE YAPILIYOR

Türk Eximbank, bazı basın organlarında yer alan genel müdürlük binasıyla ilgili kira haberlerine yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, yeni hizmet binasının kamuya ait olduğu ve özel sektöre herhangi bir kira ödemesi yapılmadığı ifade edildi. Kiralama işleminin, devlete ait olan taşınmaz üzerinden gerçekleştirildiği ve ödemelerin kamu kurumuna yapıldığı kaydedildi.

KAMU YARARI GÖZETİLEREK SEÇİM YAPILDI

Kiralama sürecinde bankanın ihtiyaçlarına uygun farklı binaların maliyetlerinin kapsamlı biçimde analiz edildiği belirtilen açıklamada, kamu mülkiyetinde bulunan mevcut binanın en uygun seçenek olarak tercih edildiği vurgulandı.

İHRACAT DESTEKLERİ YENİ BİNADA SÜRECEK

1987 yılından bu yana Türkiye’nin resmi ihracat destek kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Türk Eximbank, yeni genel müdürlük binasında da ihracatçılara kesintisiz finansman desteği sunmaya devam edeceğini bildirdi. Banka, yeni merkezinde misyonunu daha güçlü bir şekilde sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak: AA