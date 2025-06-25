Seneler Sonra Borcunuz Çıkabilir! Hemen Kontrol Edin
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital denetim süreçlerinde yeni bir dönemi başlattı. Yapay zeka destekli sistem sayesinde vatandaşların banka üzerinden gerçekleştirdiği para transferleri artık detaylı biçimde inceleniyor. Açıklama kısmında "kira", "diğer" gibi ifadeler kullanılan işlemler, potansiyel vergi ihlali olarak değerlendirilebiliyor. Bu kapsamda binlerce kişiye e-tebligat gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
GİB’in devreye aldığı yapay zeka algoritması, banka hareketlerindeki açıklamaları sınıflandırarak riskli işlem tespiti yapıyor. Özellikle “diğer” açıklamasıyla yapılan para transferleri, sistem tarafından kira ödemesi olarak algılanabiliyor. Bu da, beyan dışı gelir olarak değerlendirilmesine ve vergi incelemesi başlatılmasına yol açabiliyor.
E-TEBLİGATLA DENETİM SÜRECİ BAŞLIYOR
Son 3 ay içinde sistemden geçen çok sayıda işlem için vergi daireleri harekete geçti. Vatandaşlara e-tebligat yoluyla bildirim yapılırken, söz konusu işlemlere ilişkin gerekçe ve açıklama isteniyor. Açıklama yapılmayan ya da sisteme göre riskli görülen işlemler için inceleme süreci başlatılıyor. Taraflardan alınan beyanlar doğrultusunda işlemin niteliği netleştiriliyor.
“MASUM BİR İŞLEM CEZAYA DÖNÜŞEBİLİR” UYARISI
Vergi Uzmanı Murat Bal, sistemin giderek daha geniş bir işlem hacmini taradığını belirterek uyarıda bulundu. “Kardeşinize bile para gönderirken açıklama kısmında ‘diğer’ yazarsanız, bu kira ödemesi gibi algılanabilir” diyen Bal, sistemin bazı durumları yanlış değerlendirebildiğini vurguladı. Masum finansal işlemlerin dahi ceza riski doğurabileceğine dikkat çekti.
YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE
Edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemin yanlış yorumlarının önüne geçmek için yeni düzenlemelere hazırlanıyor. Açıklama seçeneklerinin genişletilmesi, sınıflandırma algoritmalarının hassaslaştırılması gibi adımların önümüzdeki 1-2 ay içinde devreye alınabileceği belirtiliyor. Hem vatandaş haklarını hem teknolojik denetimi birlikte korumayı hedefleyen yeni düzenlemelerle birlikte vergi denetiminde dijitalleşme daha da derinleşecek.
UZMANLAR UYARIYOR: HESAP HAREKETLERİNİZİ KONTROL EDİN
Vergi uzmanları, vatandaşların geçmiş yıllara ait banka hareketlerini gözden geçirmesini ve açıklamasız işlemler için risk analizi yapmasını öneriyor. Aksi takdirde, yıllar sonra beklenmedik bir ceza ile karşı karşıya kalınabileceği belirtildi.