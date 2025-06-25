Seneler Sonra Borcunuz Çıkabilir! Hemen Kontrol Edin

GİB’in devreye aldığı yapay zeka algoritması, banka hareketlerindeki açıklamaları sınıflandırarak riskli işlem tespiti yapıyor. Özellikle “diğer” açıklamasıyla yapılan para transferleri, sistem tarafından kira ödemesi olarak algılanabiliyor. Bu da, beyan dışı gelir olarak değerlendirilmesine ve vergi incelemesi başlatılmasına yol açabiliyor.