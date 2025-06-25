Yıldız Teknopark ve BV Portföy'den Girişimcilere 1 Milyar TL'lik Destek

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Törene YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, BV Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan ve Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç katıldı.

"BU FON ÜLKEYE YENİ UNICORN'LAR KAZANDIRACAK"

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, üniversite ve teknopark olarak büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından biri olduğunu belirtti. Debik, "Bu fon, ülkemizdeki teknoparklar içerisinde bir ilk olacak. 1 milyar lira gibi bir bütçesi olacak. Başlangıçta yaklaşık 15 girişimci firmayı destekleyeceğiz. Bu firmalara sadece maddi destek değil, teknoparkımızın ve Boğaziçi Ventures'ın yıllarca elde ettiği tecrübenin de aktarımı söz konusu olacak. Dolayısıyla bu girişimci firmalarımız eğer biraz gayret ederlerse unicorn olmamaları için hiçbir sebep olmayacak" diye konuştu.

Debik, son 6 yılda girişimcilere 336 milyon dolarlık destek verdiklerini hatırlatarak, daha yüksek bütçelerle desteklendiğinde önümüzdeki yıllarda daha fazla girişimin "turcorn" ve "unicorn" olacağını ve ülkenin teknoloji gelişimine ciddi katkılar sağlanacağını ifade etti.

"HEM GİRİŞİMCİYE HEM SANAYİYE CAN SUYU"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise Yıldız Techno GSYF'yi resmiyete kavuşturarak, üniversite olarak hem girişimcileri desteklemek hem de sanayiye can suyu olmak adına yeni bir sayfa açtıklarını belirtti. Garip, "Uçtan uca destek paketinin bir bileşeni GSYF. Çünkü ülkemizin ihtiyaçları, şirketlerimizin pozisyonları, startuplarımızın durumu bize böyle bir süreci başlatmamız ve yönetmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan, İstanbul'daki üniversiteler arasında YTÜ'nün ilk GSYF'yi kurduğuna değinerek, "Globale açılacak unicornların buralardan çıkmasını hayal ediyoruz" dedi. Çolpan, yurt dışındaki bazı köklü üniversitelerde bu fonların çok daha önceden kurulduğunu ve üniversitelere yıllık katkılarının milyar dolar seviyelerine geldiğini anlattı.

"YAPAY ZEKA'DAN TARIM TEKNOLOJİLERİNE KADAR GENİŞ YATIRIM ALANI"

Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç, Türkiye'de teknoparklardaki şirketlere her yıl 1 milyar dolar civarında yatırım yapıldığını belirterek, "Son 4-5 yılda startup yatırımları çok büyük bir ivme kazandı. Ortalama bir startup yatırımı şu an Türkiye'de 500 bin dolar civarında oluyor" dedi.

Yapay zeka, oyun, mobilite, sağlık, eğitim ve tarım teknolojileri alanında yatırım yapmak istediklerini anlatan Kılıç, "Burada 15 şirketlik bir portföy hedefimiz var. Çekirdek ve büyüme aşaması dediğimiz gelir elde edilmeye başlamış firmalara yatırım yapacağız. Yıldız Teknopark'ın çok fazla imkanı var. Yurt dışı ofisleri var. Onlarla birlikte onların yurt dışına açılmalarını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından işbirliği protokolü imzalandı. Bu fon, Türkiye'nin teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Kaynak: AA