Bellona'dan Yeni Rekor

Mobilya sektörünün dev ismi Bellona, İngiltere merkezli prestijli marka değerlendirme kuruluşu Superbrands tarafından hazırlanan Superbrands Türkiye 2024-2025 Araştırması kapsamında "Süper Marka" unvanına layık görüldü. Şirket, kalite, yenilikçilik, müşteri sadakati ve sürdürülebilirlik alanlarındaki üstün performansıyla bu özel ödülün sahibi oldu.

Bellona'dan Yeni Rekor
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Bellona, Superbrands Mührü'nü kullanmaya hak kazanan sınırlı sayıdaki marka arasına girerek sektördeki gücünü bir kez daha kanıtladı.

TÜRKİYE'NİN 150 "SÜPER MARKASI" ARASINDA

Superbrands Türkiye Seçici Kurul Üyeleri ile The Nielsen Company işbirliğinde yürütülen kapsamlı araştırmada, Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket ve değerlendirmeler sonucunda bu yıl toplam 150 marka "Süper Marka" unvanı almaya hak kazandı. Bellona da bu prestijli listeye mobilya sektöründen giren güçlü markalar arasında yerini aldı.

Superbrands Türkiye Ödül Töreni, iş, medya ve marka dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Bellona adına ödülü, Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ teslim aldı.

"BU BAŞARIYI MÜŞTERİLERİMİZE VE AİLEMİZE İTHAF EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Pazarlama Direktörü Volkan Yücedağ, markalarının sadece ürün kalitesiyle değil, tasarımdaki yenilikçi yaklaşımları, küresel pazarlardaki güçlü duruşları ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemle de fark yarattıklarını vurguladı.

Yücedağ, "Superbrands tarafından bu özel ödüle layık görülmek, markamızın sektördeki liderliğini ve tüketici nezdindeki güvenilirliğini bir kez daha tescillemiştir. Bu başarıyı, bize inanan müşterilerimize ve özveriyle çalışan Bellona ailesine ithaf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mobilya sektöründeki liderliğini sürdüren Bellona, aynı zamanda dünya genelinde 55'ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla da uluslararası alanda adından söz ettiriyor. Şirket, 350 bin metrekareyi aşan üretim alanı, yıllık 5 milyonun üzerindeki üretim kapasitesi ve çevreye duyarlı üretim anlayışıyla kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Kaynak: AA

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