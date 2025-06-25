Elon Musk X'e Zam Yaptı! İşte Yeni Tarife
Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Türkiye’deki ücretli abonelik sistemine zam yaptı. Platformun Premium hesapları için belirlenen yeni tarifeyle birlikte tüm paketlerin fiyatları yukarı çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın X'e zam yapmasıyla birlikte artık masaüstü ve mobil uygulamalardaki abonelik bedelleri eşitlenirken, Premium üyelik aylık 180 TL’ye çıktı. En üst seviye abonelik olan Premium+ paketin aylık ücreti ise 1.740 TL oldu.
YENİ FİYATLAR TÜM CİHAZLARDA GEÇERLİ OLACAK
Daha önce 130 TL + %20 KDV ile toplam 150 TL’ye sunulan Premium paketin baz ücreti artık doğrudan 150 TL olarak belirlendi. Bu tutara KDV eklendiğinde kullanıcılar her ay 180 TL ödeyecek. Yapılan fiyat artışı hem mobil operatör faturası hem de kredi kartı üzerinden yapılan abonelikleri kapsıyor.
X ABONELİK ÜCRETLERİ HAZİRAN 2025
X platformunda üç farklı abonelik paketi bulunuyor: Temel, Premium ve Premium+. Yapılan güncellemeyle bu planların yeni fiyatları şöyle belirlendi:
Temel Plan
Aylık ücret: 67,50 TL
Yıllık ödemede aylık ortalama: 59,81 TL
Yıllık toplam ödeme: 717,71 TL
Özellikleri: Gönderi düzenleme, uzun metin paylaşımı, yer imi klasörleri ve öne çıkanlar sekmesi gibi temel avantajlar sunuluyor.
Premium Plan
Aylık ücret: 180 TL
Yıllık ödemede aylık ortalama: 157 TL
Yıllık toplam ödeme: 1.883,99 TL
Ek Özellikler: Temel pakete ek olarak içerik üreticisi abonelikleri, reklam gelirinden pay alma, doğrulama rozeti ve Grok yapay zekâya erişimde geniş haklar.
Premium+ Plan
Aylık ücret: 1.740 TL
Yıllık ödemede aylık ortalama: 1.193,33 TL
Yıllık toplam ödeme: 17.184 TL
Avantajları: Reklamsız kullanım, makale yazma özelliği ve Grok yapay zekâ asistanında en üst düzey kullanım kapasitesi gibi ek faydalar içeriyor.