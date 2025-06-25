Elon Musk X'e Zam Yaptı! İşte Yeni Tarife

YENİ FİYATLAR TÜM CİHAZLARDA GEÇERLİ OLACAK

Daha önce 130 TL + %20 KDV ile toplam 150 TL’ye sunulan Premium paketin baz ücreti artık doğrudan 150 TL olarak belirlendi. Bu tutara KDV eklendiğinde kullanıcılar her ay 180 TL ödeyecek. Yapılan fiyat artışı hem mobil operatör faturası hem de kredi kartı üzerinden yapılan abonelikleri kapsıyor.