Dünyanın En Ucuz Şehirleri Belli Oldu: Listeye Türkiye'den Sadece O İl Girebildi
Dünyanın dört bir yanından en ucuz şehirler açıklandı. Listede Avrupa’dan Asya’ya birçok sürpriz isim yer alırken, Türkiye’den sadece bir şehir kendine yer bulabildi. Bakın o şehir hangisi…
Finance Buzz tarafından hazırlanan raporda, dünya genelinde yaşam maliyeti düşük ancak yaşam kalitesi yüksek olan şehirler açıklandı. Farklı kıtalardan şehirlerin yer aldığı listede, en ucuz 15 şehir sıralandı. Seasia Stats verilerine dayanan bu sıralamada, Yunanistan'dan Heraklion, Hırvatistan'dan Split ve İspanya'dan Valencia gibi şehirler öne çıkarken, Türkiye'den ise yalnızca bir şehir listeye girebildi.
İşte dünyanın en ucuz 15 şehri:
1. Bari, İtalya
2. Cape Town, S. Afrika
3. Cebu, Filipinler
4. Hamilton, Yeni Zelanda
5. Hanoi, Vietnam
6. Heraklion, Yunanistan
7. İstanbul, Türkiye
8. Kuala Lumpur, Malezya
9. Medellín, Kolombiya
10. Mexico City, Meksika
11. Mumbai, Hindistan
12. Oaxaca City, Meksika
13. Bangkok, Tayland
14. Split, Hırvatistan
15. Valencia, İspanya
Kaynak: Haber Merkezi