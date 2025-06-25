Spot Elektrik Piyasasında Megavatsaat Fiyatı 3 Bin 400 Liraya Kadar Yükseldi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 6,57 artarak 2 milyar 6 milyon 988 bin 731 liraya ulaştı. Bu artış, piyasada enerji talebinin arttığına işaret etti.

ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 900 LİRA SEVİYESİNDE

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 964 lira 14 kuruş olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 975 lira olarak kaydedildi.

BUGÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI 1.369 LİRA 69 KURUŞ OLDU

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en düşük 1.369 lira 69 kuruş, en yüksek ise 3 bin 400 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA