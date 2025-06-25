Spot Elektrik Piyasasında Megavatsaat Fiyatı 3 Bin 400 Liraya Kadar Yükseldi
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 1.864 lira 99 kuruş olarak açıklandı. En yüksek fiyat, 19.00-21.00 saat aralığında uygulanacak.
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 6,57 artarak 2 milyar 6 milyon 988 bin 731 liraya ulaştı. Bu artış, piyasada enerji talebinin arttığına işaret etti.
ORTALAMA FİYATLAR 2 BİN 900 LİRA SEVİYESİNDE
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 964 lira 14 kuruş olarak hesaplanırken, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 975 lira olarak kaydedildi.
BUGÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI 1.369 LİRA 69 KURUŞ OLDU
Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en düşük 1.369 lira 69 kuruş, en yüksek ise 3 bin 400 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların sürdüğünü ortaya koydu.
Kaynak: AA