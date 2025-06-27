Hükümet Kamu İşçisine İkinci Zam Teklifini Açıkladı

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Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin yakından takip ettiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet kanadından ikinci zam teklifi bugün geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçilerine yönelik yeni teklifi açıkladı.

Buna göre; ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 oranında zam teklif edildi. Böylece toplam zam oranı, çok az bir farkla ilk tekliften daha yüksek bir seviyeye çekildi.

İLK TEKLİF NE KADARDI?

Toplu sözleşme sürecinin başında kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam önermişti. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 zam önerilmişti. Bu tekliflerin yıllık karşılığı 2025 için yüzde 25,28, 2026 için yüzde 12,35 olarak hesaplanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi