Mega Polietilen, Konkordato Sürecinden Resmen Çekildi

Borsa İstanbul’da işlem gören Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP), konkordato sürecinin resmen sona erdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla konkordato sürecinin sonlandırıldığını duyurdu.

Mega Polietilen, Konkordato Sürecinden Resmen Çekildi
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KAP’a yapılan açıklamada, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda mali yapısını güçlendirdiği ve finansal yükümlülüklerini öz kaynakları ile karşılayabilecek seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, konkordato sürecinden kendi isteğiyle feragat edildiği ifade edildi.

YENİDEN YAPILANMA FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Mega Polietilen A.Ş., yeniden yapılanma sürecini yalnızca bir kriz yönetimi adımı olarak değil, aynı zamanda finansal dönüşüm için bir fırsat olarak değerlendirdiğini vurguladı. Şirket, bu süreçte üretim kapasitesini ve ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüğünü ve borçlarını ödeme konusundaki kararlılığıyla yatırımcılarına güven vermeyi sürdürdüğünü aktardı.

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel verimlilik çalışmalarıyla desteklenen mali yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlandığı ve bu sayede konkordato sürecine ihtiyaç kalmadığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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