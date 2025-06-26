TÜRK-İŞ'ten Grev Kararı: Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin zam görüşmelerinde istenilen gidişatını olmadığını vurgulayarak grev kararı aldıklarını duyurdu. Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa greve gideceklerini açıkladı.

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TÜRK-İŞ'ten Grev Kararı: Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi
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Kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Makine İşletme Şefliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü bahçesinde işçilerle bir araya geldi, ardından da konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Atalay, 6 aylık bir sürecin ardından kısa bir süre önce hükümetin teklif verdiğini ancak teklif edilen rakamın toplumun kabul edeceği bir rakam olmadığını hatırlattı.

'İNSAN GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Kamu işçisinin haklı talebine kulak verilmesi gerektiğini söyleyen Atalay, "Bizim eylem, miting veya grev yapma gibi bir sevdamız yok ama gideceğimiz başka bir kapı yok. Bugün buradayız, haftaya 3 eylem takvimimiz var onu uygulayacağız. Diyarbakır'dan sesleniyorum, kamu işçisinin, TÜRK-İŞ'in talebine kulak verin. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler makul cevap vermezlerse, en geç ayın 15'inden sonra sendikalarımız Karayolları, Demiryolları, Devlet Su İşleri grev kararı alacaklar ve uygulayacaklar. Ne lazımsa yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bugün 81 vilayette 600 bin kişi eylem yapıyor" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'ten Grev Kararı: Başkan Ergün Atalay Tarih Verdi - Resim : 1

'SENDİKALAR İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR'

İzmir'de sendikaların itibarsızlaştırıldığını vurgulayan Atalay, "Dediler ki 'Bunlar şu parayı alıyor.' O havada uçuşan paralar brüt rakamlar. İzmir'de belediye başkanı 'Belediyeden 1500 adam çıkartacağım.' diyor. O adamın suçu ne? 50-55 bin lira para alıyor. Sen bir sene önce sözleşme yapmadın mı, yaptın. Emeğin karşısında partisi falan olmuyor, herkes yan yana oluyor hücum ederken. Halkın bir bölümünü de yanına alıyorlar ve diyorlar ki 'Bunların ücretleri böyle bunları çıkartın biz girelim.' Bu mantıklı bir bakış değildir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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