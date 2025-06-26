Kamu İşçisine Zam Pazarlığında İkinci Teklif Tarihi Belli Oldu

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu işçileri için kritik süreç tüm hızıyla sürüyor. Zam beklentisinin yüksek olduğu bu dönemde, gözler yapılacak yeni teklife çevrildi. Edinilen bilgilere göre, yeni zam oranı yarın belli olacak.

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Kamu İşçisine Zam Pazarlığında İkinci Teklif Tarihi Belli Oldu
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Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda görev yapan binlerce işçi, toplu sözleşme sürecindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. On binlerce çalışanı ilgilendiren zam görüşmelerinde geri sayım devam ederken, gözler hükümetin ikinci teklifine çevrildi.

İLK ZAM TEKLİFİ AÇIKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), kamu işçileri için ilk zam teklifini duyurmuştu. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay içinse yüzde 8 oranında zam önerilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin daha önceki yıllardaki gibi ilerlediğini belirtti. Görüşmelere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "İkinci teklifimizi Tühis aracılığıyla yine işçi sendikalarımıza ileteceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, geçen hafta yapılan ilk teklifin ardından, bu hafta içinde ikinci önerinin de sendikalara sunulacağını belirtti. Sürecin şeffaf ve adım adım ilerlediğini aktaran Işıkhan, sendikaların sektörel bazda toplantılara davet edildiğini ve görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

İKİNCİ TEKLİF YARIN

Toplu sözleşme pazarlığında önemli bir adım olan ikinci teklif için takvim de netleşti. Yapılan açıklamalara göre, kamu işçilerine yönelik ikinci zam önerisi yarın açıklanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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