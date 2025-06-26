İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti

Yıldızhanlar hakkında, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından konkordato başvurusu kapsamında geçici mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkemenin kararına göre, Yıldızhanlar Petrol Ürünleri Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

İNŞAATTAN TURİZME UZANAN GENİŞ HİZMET ALANI

2000 yılında “Yıldızhanlar İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret ve Petrol Ürünleri” unvanıyla kurulan Yıldızhanlar, kısa sürede faaliyet gösterdiği alanlarda öncü firmalar arasında yerini aldı. Şirket; inşaat, taahhüt, tadilat, öğrenci ve personel taşımacılığı, VIP ulaşım hizmetleri ve turizm gibi birçok sektörde aktif olarak hizmet verdi.

İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti - Resim : 1

TÜRK TELEKOM PROJELERİYLE ÖNE ÇIKTI

Türkiye genelinde üstlendiği Türk Telekom projeleriyle dikkat çeken Yıldızhanlar, uyguladığı yüksek kalite standartlarıyla yaşam alanlarına değer katmayı hedefliyor. Şirket, tamamladığı projelerle sektörde güçlü bir talep yakalayarak büyümesini sürdürdü.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Sürecin yakından takibi amacıyla Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Levent Gençyürek geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Komiser, şirketin mali yapısını ve ödeme gücünü detaylı olarak inceleyecek.

İTİRAZLAR İÇİN YASAL SÜRE BAŞLADI

İlgili tarafların, konkordato mühletine itiraz etmek istemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak bu yönde taleplerini ve dayanaklarını sunabilecekleri belirtildi.

Konkordato dosyasının ilk duruşması ise 18 Eylül 2025 tarihinde, saat 11.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’ndaki duruşma salonunda yapılacak.

38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş Karar38 Yıllık Deri Üreticisi Dev Şirket Konkordato İlan Etti! Mahkemeden Aspells Deri İçin Flaş KararEkonomi
İtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı Üretiyorduİtfaiyecilerin Gözde Firması İflas Ediyor! Ankara Başta Olmak Üzere Türkiye'nin Birçok Belediyesine Yangın Güvenlik Ekipmanı ÜretiyorduEkonomi

Etiketler
Konkordato İflas
Türkiye'nin En Büyüklerinden Kazancı Holding'de Kriz! Milyarder Kardeşler Birbirine Girdi... Kendisini Binaya Kilitledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi Milyarder Kardeşler Birbirine Girdi... Kendisini Binaya Kilitledi, Cumhurbaşkanı'ndan Yardım İstedi
Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor! Gece Yarısına Kadar Sürecek, Kritik Süreç Başlıyor!
Tehlikeli Sabun Raflardan Toplatılıyor! Bakanlık Satışını Yasakladı Tehlikeli Sabun Raflardan Toplatılıyor! Bakanlık Satışını Yasakladı
Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu Domates ile Salatalık Birlikte Yenir mi? Bilim İnsanları Son Noktayı Koydu
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Coğrafi İşaretli Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor Meşhur Lezzet Cips Haline Getirildi, Artık Avrupa'da Yok Satıyor