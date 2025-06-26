İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkemenin kararına göre, Yıldızhanlar Petrol Ürünleri Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 aylık geçici mühlet süreci başlatıldı.

İNŞAATTAN TURİZME UZANAN GENİŞ HİZMET ALANI

2000 yılında “Yıldızhanlar İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret ve Petrol Ürünleri” unvanıyla kurulan Yıldızhanlar, kısa sürede faaliyet gösterdiği alanlarda öncü firmalar arasında yerini aldı. Şirket; inşaat, taahhüt, tadilat, öğrenci ve personel taşımacılığı, VIP ulaşım hizmetleri ve turizm gibi birçok sektörde aktif olarak hizmet verdi.

TÜRK TELEKOM PROJELERİYLE ÖNE ÇIKTI

Türkiye genelinde üstlendiği Türk Telekom projeleriyle dikkat çeken Yıldızhanlar, uyguladığı yüksek kalite standartlarıyla yaşam alanlarına değer katmayı hedefliyor. Şirket, tamamladığı projelerle sektörde güçlü bir talep yakalayarak büyümesini sürdürdü.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Sürecin yakından takibi amacıyla Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Levent Gençyürek geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Komiser, şirketin mali yapısını ve ödeme gücünü detaylı olarak inceleyecek.

İTİRAZLAR İÇİN YASAL SÜRE BAŞLADI

İlgili tarafların, konkordato mühletine itiraz etmek istemeleri halinde, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak bu yönde taleplerini ve dayanaklarını sunabilecekleri belirtildi.

Konkordato dosyasının ilk duruşması ise 18 Eylül 2025 tarihinde, saat 11.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’ndaki duruşma salonunda yapılacak.