Dev Bankadan Flaş Altın Tahmini! Yıl Sonunda İşler Tersine Dönebilir

Yatırımcıların 'güvenli limanı' olarak bilinen altın için dev yatırım bankası Citi'den flaş bir tahmin geldi. Citi, 2025 sonu ve 2026'da altına olan ilginin azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Dev Bankadan Flaş Altın Tahmini! Yıl Sonunda İşler Tersine Dönebilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcıların ‘güvenli limanı’ altının fiyatı, İsrail ile İran arasında savaşın başladığı 13 Haziran’da fırlarken, küresel yatırım bankası Citi’den dikkat çeken bir analiz geldi.

Dev bankanın analizinde 2025’in sonu ve 2026 yılının başlarında ABD ekonomisinde beklenen toparlanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ı yükselişe geçen popülaritesiyle altın fiyatlarının düşeceği tahminine yer verildi.

Dev Bankadan Flaş Altın Tahmini! Yıl Sonunda İşler Tersine Dönebilir - Resim : 1

TRUMP ETKİSİ

Bakanın analizinde altına yönelik talebin 2025 sonu ve 2026’da düşeceğinin öngörüldüğünün belirtilirken, Trump’ın siyasi etkisinin yatırımcılar için ‘korkuma kalkanı işlevi göreceğini düşündükleri’ kaydedildi.

Citi’nin analizinde güçlü büyüme ortamının yatırımcıları daha riskli varlıklara yönlendireceği kaydedilirken, altının cazibesinin zayıflayabileceği öğrenildi.

Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Banka
İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti İzmir'in İnşaat Devi Yıldızhanlar Konkordato İlan Etti
Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma Telefonunu Sessiz Modda Kullananlar Dikkat: Bilim İnsanlarından Şoke Eden Araştırma
Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri
Tehlikeli Sabun Raflardan Toplatılıyor! Bakanlık Satışını Yasakladı Tehlikeli Sabun Raflardan Toplatılıyor! Bakanlık Satışını Yasakladı
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor SSK ve Bağkur Emeklilerine Temmuz Sürprizi: Maaşlarla Birlikte O Ödemelere de Zam Geliyor
Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu Emekliler Valizini Toplayıp Teker Teker Buraya Yerleşiyor: Hem Çok Ucuz, Hem Çok Huzurlu
Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı Konkordato İlan Eden Atış Yapı’dan Müşterilerine Önemli Çağrı
Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor Emekli Oldu, Tüm İkramiyesini Bu İşe Yatırdı: Şimdi Paraya Para Demiyor
Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu Tek Altın Bileziğini Bozdurup Yeni İş Kurdu: Hiç Tecrübesi Yoktu, Şimdi Zengin Oldu