Dev Bankadan Flaş Altın Tahmini! Yıl Sonunda İşler Tersine Dönebilir
Yatırımcıların 'güvenli limanı' olarak bilinen altın için dev yatırım bankası Citi'den flaş bir tahmin geldi. Citi, 2025 sonu ve 2026'da altına olan ilginin azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.
Yatırımcıların ‘güvenli limanı’ altının fiyatı, İsrail ile İran arasında savaşın başladığı 13 Haziran’da fırlarken, küresel yatırım bankası Citi’den dikkat çeken bir analiz geldi.
Dev bankanın analizinde 2025’in sonu ve 2026 yılının başlarında ABD ekonomisinde beklenen toparlanma ve ABD Başkanı Donald Trump’ı yükselişe geçen popülaritesiyle altın fiyatlarının düşeceği tahminine yer verildi.
TRUMP ETKİSİ
Bakanın analizinde altına yönelik talebin 2025 sonu ve 2026’da düşeceğinin öngörüldüğünün belirtilirken, Trump’ın siyasi etkisinin yatırımcılar için ‘korkuma kalkanı işlevi göreceğini düşündükleri’ kaydedildi.
Citi’nin analizinde güçlü büyüme ortamının yatırımcıları daha riskli varlıklara yönlendireceği kaydedilirken, altının cazibesinin zayıflayabileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi