Tehlikeli Sabun Raflardan Toplatılıyor! Bakanlık Satışını Yasakladı

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Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlere karşı denetimlere devam ediyor. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, 'Elipak' markasına ait talaşlı sabunların piyasadan geri çekilmesine karar verildiği bildirildi.

“Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Elipak sabunlarının içeriğinde insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler tespit edildi. Uzman analizleri sonucunda, bu ürünlerin kullanılması durumunda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği aktarıldı.

SATIŞ DURDURULDU, STOKLAR TOPLATILIYOR

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin satışının derhal durdurulduğunu, piyasada bulunan tüm stokların toplatılması için de gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, tüketicilerin bu ürünleri kullanmaktan kaçınmaları ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.