Altın Yeniden Yükselişe Geçti! Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasalarında yön yeniden yukarı döndü. 26 Haziran 2025 sabahına gram altın 4.267 TL ile başladı. Geçtiğimiz günlerde 3.295 dolara kadar gerileyen ons altın ise dolardaki zayıflama ve FED’den gelen yumuşak mesajlarla birlikte 3.340 dolar seviyesine yöneldi.

ALTINA TALEP ARTTI

Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki bu yükselişte üç temel etken öne çıkıyor: Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun düşmesi, FED’den faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve ABD’de artan borçlanma endişeleri. Bu gelişmeler, dolar endeksini (DXY) 97,4’e kadar gerileterek son 39 ayın en düşük seviyesine taşıdı. Bu durum, altın gibi güvenli limanlara olan talebi yeniden artırdı.

FED Başkanı Jerome Powell’ın, faizlerin sabit tutulması gerektiğini vurgularken, Trump yönetiminin uyguladığı tarifelerin enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekmesi, piyasalarda faiz indirimi ihtimalini daha da güçlendirdi. Analistlere göre, eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim öne çıkarken, temmuzda da %25 ihtimalle faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor.

Doların değer kaybı, altın fiyatlarına son iki günde %1’in üzerinde tepki alımı olarak yansıdı. Uzmanlar, jeopolitik sakinliğe rağmen altının dirençli kaldığını ve sarı metalin bundan sonraki yönünü FED politikalarının ve doların seyri belirleyeceğini söylüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İç piyasada ise spot altın fiyatları 4.262 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da gram altın 4.255-4.305 TL bandında alınıp satılıyor. Çeyrek altın fiyatı sabah saatlerinde 7.035 TL olarak kaydedildi. Salı günü gram altının 4.198 TL’ye kadar gerilediği düşünüldüğünde, son 48 saatteki toparlanma dikkat çekici bulunuyor.

26 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.262,86 TL

Çeyrek altın 7.016,00 TL

Yarım altın14.036,00 TL

Tam altın 27.750,45 TL

Cumhuriyet altını

Gremse altın 69.601,98 TL

ONS altın 3.332,76 dolar

Kaynak: Haber Merkezi