600 Bin Kişi Bu Haberi Bekliyordu: Kamu İşçisine Zam İçin Kritik Tarih Belli Oldu

600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmesi için görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci tekliflerini bu hafta vereceklerini açıkladı.

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600 Bin Kişi Bu Haberi Bekliyordu: Kamu İşçisine Zam İçin Kritik Tarih Belli Oldu
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Türkiye'de 600 bin kamu işçisinin heyecanla beklediği zam görüşmeleri devam ediyor. İktidar tarafı kamu işçisine zam için teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini bu hafta vereceklerini bildirdi.

'TÜHİS ARACILIĞIYLA İLETECEĞİZ'

Işıkhan, bir otelde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü programı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin sorulara yönelik Bakan Işıkhan, "600 bin kamu işçimizin toplu sözleşme süreci önceki yıllarda olduğu gibi yolunda devam etmektedir. Biz TÜHİS aracılığıyla ilk teklifimizi geçen hafta işçi konfederasyonlarımıza TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e sunduk. Bu hafta içerisinde ikinci teklifimizi yine TÜHİS aracılığıyla işçi konfederasyonlarımıza ileteceğiz" diye konuştu.

600 Bin Kişi Bu Haberi Bekliyordu: Kamu İşçisine Zam İçin Kritik Tarih Belli Oldu - Resim : 1

'ÖNCEKİ SENE NASIL OLDUYSA ÖYLE OLACAK'

Bundan sonraki süreci de takip edeceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Gayet iyi bir şekilde özellikle iş kolları bazında sendikalarımızı davet ettik bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Her şey önceki yıllarda nasıl yolunda devam ettiyse bu sene de inşallah bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullanarak süreçte bu hafta önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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Kamu işçisi Zam
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