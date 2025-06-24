İspanya Hükümeti BBVA'nın Sabadell'i Satın Almasına Şartlı Onay Verdi

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Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, BBVA ile Sabadell’in birleşmesine hükümet olarak onay verdiklerini ancak bazı koşullar koyduklarını duyurdu. Buna göre iki banka, en az 3 yıl boyunca hukuken bağımsız tüzel kişilikler olarak kalacak ve yönetim süreçlerinde özerkliklerini koruyacak.

BBVA'DAN SABADELL'E 'DÜŞMANCA ALIM' GİRİŞİMİ

BBVA, Sabadell'i satın almak için ilk kez 2020 yılında girişimde bulunmuştu. 2024 yılı Mayıs ayında tekrar gündeme gelen satın alma süreci, “düşmanca hisse alımı” (opa hostil) yöntemiyle yürütülmeye başlandı. BBVA, bu süreçte İspanya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gerekli onayları aldı. Hükümetin kararı ise son aşamada beklenti haline gelmişti.

HÜKÜMET KARARI BBVA’YI MEMNUN ETMEDİ

Alınan karar, BBVA’nın Sabadell ile birleşme planlarını tam anlamıyla karşılamadı. İspanyol basını, BBVA’nın bu şartlara itiraz edebileceğini ya da kararı yargıya taşıyabileceğini ileri sürdü. Hükümetin koyduğu sınırlama, birleşmenin hızla tek yapı altında gerçekleşmesini engellemiş oldu.

BAŞKAN TORRES: BİRLEŞMEYLE BÜYÜK GÜÇ OLACAĞIZ

BBVA Başkanı Carlos Torres, daha önce yaptığı açıklamalarda Sabadell ile birleşmeleri durumunda İspanya’da pazar payı açısından ikinci büyük banka haline geleceklerini belirtmişti. Torres, birleşmenin küresellik, sürdürülebilirlik ve tamamlayıcılık açısından güçlü bir yapı ortaya çıkaracağını savunmuştu.

BORSA İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu (CNMV), hükümetin kararını açıklamasından önce, BBVA ve Sabadell hisselerinin borsa işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Bu adım, birleşme sürecine ilişkin piyasa manipülasyonlarını önlemek amacıyla atıldı.

Kaynak: AA