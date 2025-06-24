CHP Asgari Ücret Teklifini Açıkladı: İşte İstenen Zam Oranı

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Ekonomik krizin tırmanmasıyla asgari ücrete yapılan zam cebe girmeden erirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında asgari ücretle ilgili konuştu. 17 bin liralık asgari ücreti geçen sene hiç zamlanmadığını söyleyen Özel, fahiş enflasyona rağmen bu yıl da asgari ücretin ancak 22 bin liraya çekildiğini hatırlattı.

Asgari ücretin artması için mitingler yaptıklarını da işaret den CHP lideri, iktidarın ise TÜİK enflasyonuna göre bile yetersiz bir zam yaptığını belirterek "Bu 6 aydaki TÜİK enflasyonunu alsak ve bu asgari ücretin üzerine eklesek 28 bin liralık asgari ücret seviyesine ulaşıyoruz. Bunun üzerine yine bu hükümetin büyüme oranı diye açıkladığı yüzde 2'yi eklediğimizde karşımıza 30 bin 205 lira çıkıyor" dedi.

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Şu anda 22 bin lira olan asgari ücretin 30 bin 205 liraya çıkarılmasıyla asgari ücretlinin refaha kavuşamasa da biraz nefes alacağını belirten Özel, "30 bin 205 lira aslında bu hükümetin çaldıklarını geri vermektir. Gerçekleşen enflasyonu vermektir ve büyümeden yüzde 3 ve yüzde 2 payı vermektir" diye konuştu.

"Küçük esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, ihracatçının cebinden çıkacak. Ama asgari ücret arttığında devletin cebine bir şey girecek. Ne girecek? Sosyal güvenlik primleri artacak. Şu 30 bin 205 lirayı akademisyenlerle, ilgili MYK üyelerimizle, ilgili sendikaların uzmanlarıyla oturduk çalıştık ve ortaya şöyle bir hesap çıkıyor; asgari ücret 30 bin 205 lira olduğunda devlet 51,5 milyar fazla SGK primi tahsil ediyor. Bunun 50 milyarı, şu anda asgari ücret artmasa hükümetin, devletin, hazinenin cebine girmeyecek olan para."

Kaynak: Haber Merkezi