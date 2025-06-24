Ünlü Tereyağ Markasının İçinden Çıktı! Tüm Satışlar Durdu, Raflardan Toplatılıyor

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Fransa’da gıda güvenliğini tehdit eden önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden Leclerc’in raflarında yer alan popüler tereyağı markasında, insan sağlığına zararlı Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

SATIŞ DURDURULDU, ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILIYOR

Fransız Gıda Güvenliği Kurumu Rappel Conso, 23 Haziran 2025 tarihinde yayımladığı duyuruda, Les Croisés markasına ait “Beurre doux extra-fin” adlı 250 gramlık tereyağında Listeria bakterisine rastlandığını açıkladı. Gıda güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ürünün tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu ürünler, 10 Mayıs ile 20 Haziran 2025 tarihleri arasında Leclerc mağazalarında satışa sunulmuştu. Tespit sonrası, ilgili tereyağları için ülke genelinde geri çağırma kararı alındı.

İADE VE ÜCRET GERİ ÖDEMESİ YAPILACAK

Yetkililer, bu ürünü satın alan tüketicilerin kesinlikle ürünü tüketmemeleri gerektiğini belirtti. Geri çağırma kapsamındaki ürünler, Leclerc mağazalarına teslim edildiğinde ücretin tamamı iade edilecek.

Listeria monocytogenes bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, hamilelerde, yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

ÜRÜN TANIMI VE KODLARI

Marka: Les Croisés

Ürün adı: Beurre doux extra-fin (250 g)

Barkod: 3564700014523

Lot kodu: “125” + saat (örnek: 14:30) + “L5”

Barkod sonu: 07

Kaynak: Haber Merkezi