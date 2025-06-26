Bankacılık Sektörünün Mevduatında Büyük Artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artarak 13 trilyon 174 milyar liraya yükselirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,1 azalarak 7 trilyon 638 milyar liraya geriledi.

DOLAR BAZINDA MEVDUATTA GERİLEME YAŞANDI

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 232,9 milyar dolar düzeyinde kaydedilirken, bunun 193,6 milyar doları yurt içi yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında haftalık bazda 477 milyon dolarlık düşüş yaşandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KÜÇÜLME GÖZLENDİ

Söz konusu haftada yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredileri yüzde 0,9’luk azalışla 4 trilyon 489 milyar 169 milyon liraya geriledi. Tüketici kredilerinin dağılımı incelendiğinde, 579 milyar lirası konut kredisi, 59 milyar lirası taşıt kredisi, 1 trilyon 694 milyar lirası ihtiyaç kredisi, 2 trilyon 156 milyar lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

TOPLAM KREDİ HACMİ 18,5 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 1 haftalık süreçte 78 milyar lira artarak 18 trilyon 588 milyar 686 milyon liraya ulaştı. Bu yükseliş, sektörün kredi genişlemesinin sürdüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA