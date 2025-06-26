KKM Bakiyelerindeki Düşüş Sürüyor

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Aynı haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 96 milyar 23 milyon lira artarak 19 trilyon 159 milyar 573 milyon liraya yükseldi. Bu artış, sektörün kredi genişlemesini sürdürdüğüne işaret etti.

MEVDUATLARDA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere 1 haftalık süreçte 36 milyar 646 milyon lira artarak 22 trilyon 704 milyar 845 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, bankacılık sisteminde likidite akışının sürdüğünü gösterdi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2,3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

20 Haziran haftası itibarıyla tüketici kredilerinin toplamı 1 milyar 51 milyon lira artışla 2 trilyon 337 milyar 167 milyon liraya çıktı. Bu tutarın 579,9 milyar lirası konut kredilerinden, 59 milyar lirası taşıt kredilerinden ve 1 trilyon 698 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari krediler 27 milyar 259 milyon liralık artışla 2 trilyon 796 milyar 630 milyon liraya yükselirken, bireysel kredi kartı borçları yüzde 1,8 oranında azalarak 2 trilyon 156 milyar 986 milyon liraya geriledi. Kredi kartı borçlarının 738 milyar lirasını taksitli, 1 trilyon 418 milyar lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLARDA ARTIŞ YAŞANDI

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar 1 haftada 5 milyar 124 milyon lira artarak 420 milyar 209 milyon liraya çıktı. Bu alacakların 307 milyar 531 milyon lirası için özel karşılık ayrıldığı bildirildi.

YASAL ÖZ KAYNAKLARDA GÜÇLENME

Sektörün yasal öz kaynakları da 22 milyar 778 milyon lira artarak 3 trilyon 921 milyar 52 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu artış, sektörün sermaye yapısındaki güçlenmeyi ortaya koydu.

Kaynak: AA