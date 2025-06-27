İstanbul'da En İyi Plajlar 2025: Ücretsiz Halk Plajlarından Lüks Beach Club’lara! Burç Beach, Aqua Green, Teos Beach... İşte Giriş Ücretleri

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Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla kapıyı çalarken, İstanbul’da denize girilecek noktalar da yeniden gündemde. Şezlonglu konforlu beach club’lardan ücretsiz halk plajlarına kadar her zevke ve bütçeye uygun seçeneklerin yer aldığı listede yaz planlarını şekillendirmek isteyenler için yol gösterici oluyor.

DENİZ KEYFİNE GİRİŞ ÜCRETİYLE TAM KONFOR

Turnikeli giriş sistemiyle hizmet veren ücretli plajlar, duş, soyunma kabini, WC, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi tüm detayları sunuyor.

2025 fiyatları: Tam bilet 120 TL, öğrenci 60 TL.

Bu kategorideki plajlar:

Kadıköy Caddebostan 1

Bakırköy Güneş Plajı

GİRİŞ ÜCRETSİZ, HİZMETLER EKSTRA

Girişlerin ücretsiz olduğu ancak duş, şezlong, soyunma kabini gibi hizmetlerin ekstra ücrete tabi olduğu plajlar, özgürce denize girmek isteyenler için ideal.

Öne çıkan yerler:

Kadıköy Caddebostan 2 ve 3

Küçükçekmece Menekşe

Arnavutköy Yeniköy

Sarıyer Kısırkaya

Silivri Kumluk

Büyükçekmece Albatros

UYGUN FİYATLI HALK PLAJLARI

Daha ekonomik seçenek arayanlar için ideal olan bu plajlarda temel hizmetler uygun fiyatlarla sunuluyor.

Halkın tercihi plajlar:

Avcılar Denizköşkler

Silivri Selimpaşa ve Semizkum

Çatalca Yalıköy 1 ve 2

LÜKSÜN VE KONFORUN BULUŞMA NOKTALARI

KİLYOS VE SARIYER: BEACH CLUB DENEYİMİ

Boğaz’ın Karadeniz’e kavuştuğu bu bölge, DJ performansları, restoranları ve deniz sporlarıyla dolu yaz günleri sunuyor.

2025 fiyat aralığı:

Burç Beach: Hafta içi 400 TL / Hafta sonu 600 TL

Solar Beach: 650-950 TL

Tırmata Beach: 500-850 TL

Milyon Beach: 500-750 TL, evcil hayvan dostu

Baykuş Plajı (Gümüşdere): 800 TL

Altınkum Kadınlar Plajı (Sarıyer): 700-900 TL

Uzunya Beach: 400-600 TL (sezonluk kart seçeneği mevcut)

ŞİLE, AĞVA, SAHİLKÖY: DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Anadolu Yakası’nın doğayla iç içe tatil beldeleri arasında yer alan bu bölgeler, sessizliği ve temiz deniziyle ön planda.

Ücretsiz ya da düşük ücretli seçenekler:

Ağva Merkez Plajı

Kurşunlu, İncekum, Saklı Göl, Sardala Koyu, Karacaköy gibi koylar

ADALAR: NOSTALJİK ATMOSFERDE DENİZ KEYFİ

BÜYÜKADA

Yörükali Plajı ve Prenses Koyu: Lüks hizmetler sunuyor

Beltur Plajı: Hafta içi 200 TL, hafta sonu 300 TL

HEYBELİADA

Değirmenburnu Plajı: 600-650 TL

Aqua Green Beach: 1200 TL (aqua park dahil)

DİĞER ADALAR

Aya Nikola (Büyükada): 600-800 TL

Teos Beach (Kınalıada): 700-1000 TL

Burgazada 6 Numara Plajı (Halk Plajı): Ücretsiz

DİĞER ÖNE ÇIKAN PLAJ ALTERNATİFLERİ

Poyrazköy Plajı (Beykoz): 70 TL

Şile Uzunkum (Balibey): 700-900 TL

Şile Baia Beach: 500-750 TL

Şile North Beach: 700-750 TL

Not: Bazı plajlarda hafta içi ve hafta sonu fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel ücret ve hizmet detayları için gitmeden önce plajla iletişime geçmek önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi