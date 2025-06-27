İstanbul'da En İyi Plajlar 2025: Ücretsiz Halk Plajlarından Lüks Beach Club’lara! Burç Beach, Aqua Green, Teos Beach... İşte Giriş Ücretleri
Lüks beach club’lardan ücretsiz halk plajlarına, 2025 yazında İstanbul’da denize girilecek en güncel ve popüler yerleri sizler için derledik. 2025 plaj giriş ücretleri, hizmet detayları ve plaj önerileriyle tatil rotanızı şimdiden planlayın...
Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla kapıyı çalarken, İstanbul’da denize girilecek noktalar da yeniden gündemde. Şezlonglu konforlu beach club’lardan ücretsiz halk plajlarına kadar her zevke ve bütçeye uygun seçeneklerin yer aldığı listede yaz planlarını şekillendirmek isteyenler için yol gösterici oluyor.
DENİZ KEYFİNE GİRİŞ ÜCRETİYLE TAM KONFOR
Turnikeli giriş sistemiyle hizmet veren ücretli plajlar, duş, soyunma kabini, WC, şezlong, şemsiye, kafe, emanet dolabı ve spor alanları gibi tüm detayları sunuyor.
2025 fiyatları: Tam bilet 120 TL, öğrenci 60 TL.
Bu kategorideki plajlar:
Kadıköy Caddebostan 1
Bakırköy Güneş Plajı
GİRİŞ ÜCRETSİZ, HİZMETLER EKSTRA
Girişlerin ücretsiz olduğu ancak duş, şezlong, soyunma kabini gibi hizmetlerin ekstra ücrete tabi olduğu plajlar, özgürce denize girmek isteyenler için ideal.
Öne çıkan yerler:
Kadıköy Caddebostan 2 ve 3
Küçükçekmece Menekşe
Arnavutköy Yeniköy
Sarıyer Kısırkaya
Silivri Kumluk
Büyükçekmece Albatros
UYGUN FİYATLI HALK PLAJLARI
Daha ekonomik seçenek arayanlar için ideal olan bu plajlarda temel hizmetler uygun fiyatlarla sunuluyor.
Halkın tercihi plajlar:
Avcılar Denizköşkler
Silivri Selimpaşa ve Semizkum
Çatalca Yalıköy 1 ve 2
LÜKSÜN VE KONFORUN BULUŞMA NOKTALARI
KİLYOS VE SARIYER: BEACH CLUB DENEYİMİ
Boğaz’ın Karadeniz’e kavuştuğu bu bölge, DJ performansları, restoranları ve deniz sporlarıyla dolu yaz günleri sunuyor.
2025 fiyat aralığı:
Burç Beach: Hafta içi 400 TL / Hafta sonu 600 TL
Solar Beach: 650-950 TL
Tırmata Beach: 500-850 TL
Milyon Beach: 500-750 TL, evcil hayvan dostu
Baykuş Plajı (Gümüşdere): 800 TL
Altınkum Kadınlar Plajı (Sarıyer): 700-900 TL
Uzunya Beach: 400-600 TL (sezonluk kart seçeneği mevcut)
ŞİLE, AĞVA, SAHİLKÖY: DOĞAYLA BAŞ BAŞA
Anadolu Yakası’nın doğayla iç içe tatil beldeleri arasında yer alan bu bölgeler, sessizliği ve temiz deniziyle ön planda.
Ücretsiz ya da düşük ücretli seçenekler:
Ağva Merkez Plajı
Kurşunlu, İncekum, Saklı Göl, Sardala Koyu, Karacaköy gibi koylar
ADALAR: NOSTALJİK ATMOSFERDE DENİZ KEYFİ
BÜYÜKADA
Yörükali Plajı ve Prenses Koyu: Lüks hizmetler sunuyor
Beltur Plajı: Hafta içi 200 TL, hafta sonu 300 TL
HEYBELİADA
Değirmenburnu Plajı: 600-650 TL
Aqua Green Beach: 1200 TL (aqua park dahil)
DİĞER ADALAR
Aya Nikola (Büyükada): 600-800 TL
Teos Beach (Kınalıada): 700-1000 TL
Burgazada 6 Numara Plajı (Halk Plajı): Ücretsiz
DİĞER ÖNE ÇIKAN PLAJ ALTERNATİFLERİ
Poyrazköy Plajı (Beykoz): 70 TL
Şile Uzunkum (Balibey): 700-900 TL
Şile Baia Beach: 500-750 TL
Şile North Beach: 700-750 TL
Not: Bazı plajlarda hafta içi ve hafta sonu fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel ücret ve hizmet detayları için gitmeden önce plajla iletişime geçmek önerilir.
Kaynak: Haber Merkezi