Türkiye İş Bankası'nda Üst Düzey Atama

Türkiye İş Bankası'nda kritik bir üst düzey atama gerçekleşti. Bankanın Teftiş Kurulu Başkanı Gürler Özkök, iç sistemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Bu atama, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayının ardından resmileşecek.

Türkiye İş Bankası'nda Üst Düzey Atama
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, sektörün deneyimli isimlerinden Gürler Özkök'ün yeni görevine atanmasına karar verildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü mezunu olan Özkök, eğitimine London School of Economics and Political Science'da ekonomi alanında ve Bilgi Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Gürler Özkök, İş Bankası kariyerine 1993 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Bankacılık sektöründeki geniş deneyimiyle, 2002'de Risk Yönetimi Bölümü'nde Müdür Yardımcısı, 2004'te Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı oldu. Ardından İzmir Şubesi (2006) ve İzmir Ticari Şubesi (2008) gibi önemli birimlerde müdürlük görevlerini üstlendi.

2015'te Akdeniz Kurumsal Şube Müdürü ve 2018'de Maslak Kurumsal Şube Müdürü olarak görev yapan Gürler Özkök, son olarak 2022'de Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.

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Kaynak: AA

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