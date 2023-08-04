Seçim dönemi meydan meydan gezdirdiler ama... TOGG'un şantiyesinde çalışan işçilere maaşları verilmedi eylem yapanları işten çıkardılar

AKP’nin seçim dönemi meydan meydan gezdirdiği TOGG’un Bursa’da inşa edilmekte olan fabrikasının şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının taşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan işçilerin iki aylık ücretleri ödenmedi.

MAAŞLARI VERİLMEDİ EYLEME BAŞLAYANLAR İŞTEN ÇIKARILDI

Ücretleri ödenmeyen işçiler eyleme başladı. TOGG fabrikası inşaatında yaklaşık bir buçuk yıldır çalışan işçilere iki gün önce işten çıkış bildirimi geldi.

Şantiyedeki işleri biten işçilerin ücretleri ise ödenmedi. Ödeme yapılacağına dair kendilerine söz verildiğini ancak iki ay boyunca kendilerini oyaladıklarını söyleyen işçiler ücretlerini alamayınca şantiye kampından ayrılmayarak eyleme başladı.

“YÜKLENİCİ FİRMA TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YA DA TOGG’DAN ÖDEME ALAMIYOR”

Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre; İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikasının (İYİ-SEN) Başkanı Hasan Kırlangıç şantiyede yaşanan duruma dair şunları aktardı:

“Son iki aydır anladığımız kadarıyla, yüklenici firma Ticaret Bakanlığı’ndan ya da TOGG’dan ödeme alamıyor. Yapı Merkezi ödeme yapamadığı için alttaki taşeronlar da ister istemez işçilere ödeme yapamıyorlar. İşçiler 2 aylık maaşlarını alamadılar ve aynı zamanda iki gün önce işten çıkartıldılar.”

Hem Yapı merkezi hem işçilerle irtibat halinde olduğunu kaydeden Kırlangıç, “Bugün yarın bugün yarın dediler ve Yapı Merkezi sorumlusu arkadaş şunu dedi ‘bu işler öyle kolay çözülecek işler değil.’ Sanki sorun bugün çıkmış gibi konuştu. Bu süreç işçi arkadaşlarımızı son durumuna getirmiş oldu. Biz de sendika olarak karar aldık; arkadaşlarımızın, üyelerimizin onayı ile birlikte basına ve kamuoyuna yansıtacak şekilde eyleme geçtik" dedi.

"ÇIKIŞLARIMIZ VERİLMESİNE RAĞMEN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADI”

Fabrika inşaatında çalışan 20 işçiden biri olan Hüseyin Güngör “Son 2 aydır bugün yarın diyerek bize ödeme yapacaklarını söylediler, hiçbir şekilde ödeme yapmadılar. Temmuz ayının 31’nde işlerimiz bitti, çıkışlarımız verildi. Çıkışlarımız verilmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı bize” diye anlattı.

Güngör “Ana yüklenici Yapı Merkezi bizi oyaladı. 3-4 gündür biz kamp alanındayız, kamp alanını terk etmedik. Yapı merkezinin müdürlerinin yanına gidiyoruz onlar bizi Anel’e yönlendiriyor, Anel de bizi oyalıyor. Bizim bağlı olduğumuz taşeron firma da ANEL’den ödeme almadığını ve kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. 5-6 gün oldu herhangi bir açıklama yapmadılar bize. Ödeme konusunda yardımcı olmadılar” diye konuştu.

"BİZİ TOGG BİNASINA ALMIYORLAR"

Çıkışları verildiği için TOGG'un fabrikasına giremediklerini aktaran işçi Güngör, “Güvenlikler bizi içeriye almıyor. Biz kendi personeliyiz, binaya gidip herhangi bir yönetici ile görüşmek istedik hemen bizi uzaklaştırmaya çalıştılar. Bizim giriş tarihimiz belli çıkış tarihimiz belli, burada çalıştığımıza dair günlük imzalarımız var. Ayrıca ben bunca gündür kamp alanındayım, Yapı merkezinden kimse gelip bana ‘çıkın’ demedi. Çünkü ödeme yapmadığı için o şekilde gelemiyor bana” diyerek durumu anlattı.

"SİGORTAMIZI BİLE KESMİŞLER"

Yüklenici firma ile taşeron arasında sürekli mekik dokuduklarını ifade eden Hasan Güngör “Hepsi birbirine gönderiyor. Mesela geçen TOGG’a gittik, konuşmak için ama bizi içeri almadılar. Sanki bir terörist gibi davrandılar bize, dışarı attılar bizi. Bizi sanki bir şeye zarar vereceğiz gibi gösterdiler. Biz öyle insanlar değiliz, 15-20 kişiyiz hepimiz akrabayız zaten. Biz yaptığımız işe zarar verir miyiz hiç?” diye tepkisini dile getirdi.

TOGG’dan muhatap bulamadıklarını yineleyen Güngör “Biz inşaatın elektriğine geldik. İşimiz bitmişti firmamız da gidecekti zaten paramızı bekliyorduk. Ama vermediler. Tazminatımız, ihbarımız falan hiç biri verilmedi. Kısacası beş kuruş almadan bizim işimize son verildi. Mesela şu anda bizim sigortamızı bile kesmişler” ifadelerini kullandı.