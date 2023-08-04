Nasıl ve nereden yapılacak? MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son gün

Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü bugün.

Nasıl ve nereden yapılacak? MTV ve gelir vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son gün

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.

Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.

ÖDEMELER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

BORÇ YAPILANDIRMA SÜRELERİ DE UZATILMIŞTI

Borç yapılandırmasında 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti.

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