Asgari ücrete yüzde 34, kamu bankalarının yöneticilerine yüzde 100 zam yapıldı!

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılması tartışmaları sürerken, içinde AKP’li isimlerin de yer aldığı kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin ücreti yüzde 100 arttı. 2022’de 30 bin 940 TL olan ücretler 62 bin TL’ye çıktı.

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Asgari ücrete yüzde 34, kamu bankalarının yöneticilerine yüzde 100 zam yapıldı!

Kamu bankalarının olağan genel kurulları tamamlandı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası’nın genel kurul toplantılarında, aylık ücretler ve yönetici atamaları olmak üzere çok sayıda önemli karara imza atıldı. Kamu bankalarında yönetim kurulu üyelik ücretleri, 2022 yılına oranla yüzde 100 zamlandı.

Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eski milletvekillerinin aylık gelirleri en az 200 bin TL olacak.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ziraat Bankası’nda, banka dışında kamu görevi bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin ücreti, 30 bin 940 TL’den 62 bin TL’ye çıkarıldı. Uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılında 17 bin 230 TL olan ücreti ise 34 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Bankanın denetim kurulundaki isimlere ise 28 bin TL ödenmesi kararlaştırıldı. Vakıflar Bankası’nın yönetim kurulu üyelerinin ücreti de aynı oranda artırıldı. Bankanın yönetim kurulunda yer alan ve bir başka kamu görevi bulunmayan üyelerin ücretinin 62 bin TL, bir başka kamu görevi daha bulunan üyelerin ücretinin ise 34 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Halk Bankası yönetiminin ücretlerinde de tarife aynı oldu. Bankanın yönetim kurulu üyelerine aylık net 62 bin TL ödenmesi yönünde karar alındı. Banka dışında kamu görevi bulunan üyelere de aylık net 34 bin 500 TL ödeneceği kaydedildi.

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Kamu bankalarının genel kurul toplantılarında alınan kararlara göre, İBB eski belediye başkanı AKP’li Mevlüt Uysal, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili görevini sürdürecek. Bankada Osman Arslan da Genel Müdürlük görevine devam edecek.

Asgari ücrete yüzde 34, kamu bankalarının yöneticilerine yüzde 100 zam yapıldı! - Resim : 1

İçişleri Bakanlığı eski bakanı Abdulkadir Aksu ve AKP’nin eski TBMM Grup Başkanvekili Sadık Yakut ise yeni dönemde Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetim Komitesi’nde görev alacak.

Vakıfbank'ta Mustafa Saydam, Yönetim Kurulu Başkanı, Cemil Ragıp Ertem Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Abdi Serdar Üstünsalih ise Genel Müdür olacak.

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Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank
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