Emlakçılarda ev kalmadı, İstanbul'da kiralık daire hayal oldu!

Üniversite tercihlerini büyükşehirler için öğrencilerin kiralık daire bulma serüveni başladı.

Özellikle büyük şehirlerde kiralık daire bulma imkansız hale geldi. Emlakçılar, bu sene öğrencilerin ev bulma konusunda zorluk çekeceklerini belirterek, fiyatlarda da yüzde 100’lük bir artışın olduğunu söyledi. Öte yandan, çözümün ise arz talep dengesini bir arada tutmanın ve daha fazla yapılaşmanın gerektiğini vurgulandı.

"ÖĞRENCİLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

İstanbul'da kiralık daire bulma sorunu gün geçtikçe arttığını belirten emlakçı Şerafettin Başaran, "Tercih sonrası İstanbul’a gelecek öğrencileri zor günler bekliyor. Son bir aydır elimizde hiç kiralık daire yok. Hazırlığımızda yok. Gelen öğrencilere bir önerimizde yok. Kendimizi yeni işe başlamış gibi hissediyoruz" dedi.

"ARZ TALEBİ KARŞILAMIYOR"

Başaran, "Geçen seneye göre yüzde 100’ün üzerinde kiralık dairelerde artış var. Ortalama geçen sene 6-7 bin TL’ye kiraladığımız daireyi şu anda 14 bin TL’ye bulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde bu durumun düzelmesi için boş dairenin olması gerekiyor. Bu durum sadece İstanbul’da da değil. Türkiye genelinde bu durum yaşanıyor. Çözüm ise yapının daha fazla olması gerekiyor. Arz talebi karşılamıyor devletin bu duruma el atması gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem