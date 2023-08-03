Adana'da toplu taşımaya zam!

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma ücretlerine 3 Ağustos'tan itibaren zam geldi.

Buna göre, belediye otobüsleri ve hafif raylı sistem fiyatları öğrenci 7 lira, öğretmen 12 lira, sivil 15 lira oldu.

Yapılan zammın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplu taşıma ücretleri Ankara’da tam 15 lira, öğrenci 7,5 lira, Antalya’da tam 15, öğrenci 6,5 lira olarak uygulamaya geçmiştir. Tüm Büyükşehir Belediyeleri yeni fiyatlarını devreye almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın akaryakıt ÖTV ve toplu taşıma KDV oranlarında yapmış olduğu artışlar ile Merkez Bankası’nın dolar kuru üzerindeki ani dalgalandırmaları toplu taşıma araçlarının ana gideri olan akaryakıt, bakım onarım yedek parça fiyatlarında yüzde yüzün üzerinde hareketliliğe sebep olmuştur. Artışlar sistemin çalışılabilir düzeyde kalabilmesi amacıyla mecburen yapılmıştır. Vatandaşa hizmet verebilmek için üzülerek fiyat ayarlaması yapıyoruz. 21.06. 2023 tarihinde akaryakıt (motorin) fiyatı 24,5 lira iken 02.08.2023 itibariyle yaklaşık yüzde 52 artışla 37,36 lira olmuştur. 2022 Haziran ayında brüt asgari ücret 5 bin 4 lira seviyelerinden 2023 yılı Temmuz itibariyle brüt 13 bin 414 liraya çıkmasıyla personel giderlerinde yüzde 168’lik bir artış meydana gelmiştir. Mevcut araçların bakım maliyeti kilometre başına yaklaşık 5 lira iken, Ağustos 2023 itibariyle bu değer kilometre başına 13 lira seviyesine yükselmiştir. Kent içi ulaşım sisteminin ana gider kalemleri olan akaryakıt, personel ve bakım maliyetleri son bir yıl içinde yüzde 100’ün üzerinde bir maliyet artışına neden olmuştur. Son yapmış olduğumuz zamlardan sonra araç alımsız her bir yolcu için belediye olarak 12,24 TL destekleme yapıyoruz. Araç alımını da eklediğimizde Büyükşehir Belediyemiz her bir yolcu için 17,24 TL destekleme yapmış oluyor."

Kaynak: Gerçek Gündem