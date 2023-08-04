Şimşek ve Erkan yabancı yatırımcı peşinde: "Finansal saldırı" yapmakla suçladıkları bankada konuşacaklar

GERÇEK GÜNDEM - Seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetimi, yabancı yatırımcı çekmek için attıkları adımlara bir yenisini ekliyor. Geçen haftalarda Körfez turuna çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul’da Avrupa merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şimşek ve Erkan’ın toplantıda bir konuşma yapacağı belirtildi. Bir kaynak, “Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak” dedi.

JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek, bir sunum yapacak.

YATIRIM ŞİRKETLERİNİN TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Toplantıda, Erkan da bir sunum yapacak. Erkan, geçen hafta yılın üçüncüsü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.

JP MORGAN’I KRİZ ÇIKARMAKLA SUÇLAMIŞLARDI

JP Morgan’la AKP yönetiminin ilişkisi her zaman böyle iyi olmamıştı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, “Burası Çok Önemli” adlı kitabında suçladıkları arasında JP Morgan da vardı. Albayrak, JP Morgan’ın bir rapor yayınladığından bahisle, “Yeni bir finansal saldırının işaret fişeğini yakmıştı” ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN DA SUÇLAMIŞ JP MORGAN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart 2019’da İstanbul Yenikapı'daki mitinginde yaptığı konuşmada Türk Lirası'nın son dönemde yaşadığı sert düşüşle ilgili olarak “provakatif eylemlerde bulunanlar bunun bedelini ağır ödeyecek” dedi.

Erdoğan konuşmasında "Bu ara yine birileri bizi provoke etmeye başladı. Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar, bu tür provakatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz, hepinizin neler yaptığını biliyoruz. Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Biz, paramıza sahip çıkacağız. Bizim paramız Türk Lirası, buna sahip çıkacağız. Bütün çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız tarafından yürütülüyor." ifadelerine yer verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da, 22 Mart 2019’da yayınladığı rapor ile müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiğini öne sürdüğü JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem