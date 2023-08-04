Gamze Akkuş İlgezdi, 'sansür raporu'na tepki gösterdi: AKP, Ortaçağ zihniyeti yaşatıyor

İfade Özgürlüğü Derneği’nin yayımladığı “EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi” raporu, Türkiye’deki sansür mekanizmasının ulaştığı endişe verici boyutu gözler önüne serdi.

CHP PM üyesi ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi yaptığı açıklamada, “Sadece 2022 yılında 137 bin 717 siteye erişim engeli getirildi. AKP iktidarının 22 yılda adım adım inşa ettiği sansür mekanizması artık ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran, hukuku baskı unsuru olarak kullanan bir aşamaya evrildi. Dünya teknolojinin, özgürlüğün nimetlerinden faydalanırken AKP halkımıza sansürü reva görüyor. Bilişim devrinde Ortaçağ’ı yaşamak zorunda bırakılıyoruz.” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi içtihatlarının yüz binlerce erişim engeli kararı veren bazı mahkemelerce yok sayıldığını söyleyen Akkuş İlgezdi, “Neredeyse yılda bir ‘Yargı Reformu’ belgesi yayımlayan ve asla gerçekleşmeyecek düşünce özgürlüğü söylevleri veren AKP, fırsatını buldukça özgür iradeye ve hür ifadeye olan kinini ortaya seriyor. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan on binlerce haber ve içerik hukuk eliyle sansürleniyor. Halkımızın haber alma hakkı, gazetecilerimizin haber verme hürriyeti, hepsinden öte ifade özgürlüğü çok ağır baskı altında. Artık gençlerimiz bir cümle yazarken ‘Acaba sabaha karşı kapım kırılarak gözaltına alınır mıyım?’ diye düşünmek istemiyor. Gazetecilerimiz kamu yararı gözeterek kaleme aldıkları haberlerin, AKP’yi rahatsız ettiği için yasaklanmasını hak etmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin ve düşünen tüm vatandaşlarımızın üzerine çöken bu karanlığı dağıtmaya kararlıyız. Medyanın özgür olduğu, düşünce ve ifade hürriyetinin cezalandırılmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.