CHP'de "Erdoğan - Gül formülü" gündemde mi? Özgür Özel: Yenilgi yaşanmaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık

CHP'deki değişim tartışmalarında öne çıkan isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı.

Özel, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden TBMM'ye giren partilerin milletvekili sayılarına yönelik tepkiler hakkında konuştu.

Özel, "Biz Meclis'te bizim listelerimizden seçilen arkadaşlarımıza önem veriyoruz. Ama toplamda baktığınızda bu onlarında bize katacağı oy ve CHP'nin milletvekili sayısı arasında açı var. 39 milletvekili verdiysek, İYİ Parti 9'la 44 milletvekili çıkardı. 60 da verirsiniz, o kadar katkı geliyorsa" ifadelerini kullandı.

"KENDİ LİSTELERİMİZLE GİRSEYDİK..."

Partisinin DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerinin kendi listelerinden seçimlere girmeselerdi CHP'nin yüzde 25'den fazla oy alacağını söyleyen Özel, "Manisa il anketine bakıyorsunuz 0,7-1 arası bir katkı varken; 1 vekilden 4 vekile çıkmışız Manisa'dan 4. milletvekilinin gitmesi kötü. Öyle sıralara konmak zorunda kaldılar ki... Biz sadece kendi listelerimizden girseydik yüzde 25'in üzerinde oy alırdık. Ciddi bir oy kaybına uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu. İttifak ortaklarını suçlayamayız" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Özel genel başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık" diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN - GÜL FORMÜLÜ GÜNDEMDE Mİ?

Bengü Şap Babaeker, Özel'e "Bu değişimde bir Erdoğan-Gül formülü mü gündemde? Çünkü şu konuşuluyor Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığın aday olacak, kazanacak ve belediye meclisini de CHP alacak. Ama o döneme kadar seçimden önce yapılmış bir kurultayda Özgür Özel Genel Başkan olacak, yerel seçimden sonra Ekrem İmamoğlu partinin başına geçecek ya da Cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir şey var mı?" sorusunu yöneltti.

Gülerek, "Tövbe estağfurullah, bula bula formüle bak" diyen Özel, "Kesin bir dille reddediyorum. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

'DEMOKRASİ BÖYLE BİR ŞEY DEĞİL'

Böyle bir formülün seçmene karşı suç olacağını belirten Özel, şunları söyledi:

"Bir kere hadi Özgür Özel kafayı yemiş, Ekrem İmamoğlu kafayı yemiş... Şöyle bir şey olabilir mi, biz yerel seçimde, seçmene diyeceğiz ki, Tayyip Erdoğan'a yaptıkları gibi, sen oyu birine vereceksin, kimin yöneteceğine o birisi karar verecek, öyle bir şey yok. Demokrasi böyle bir değil. Sürecin bir yerinde cumhurbaşkanlığı adayı olur, bilmem ne o başka bir şey. Seçmen oyunu ne diye veriyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için. O seçilecek, seçildikten sonra bu görevi birine bırakacak, o başkanı bir maceraya yelken açacak, böyle bir şey yok!"

'SEÇMENDEN OY ALIP ŞEHRİ BAŞKA BİRİNE YÖNETTİRMEYİ REDDEDİYORUM'

"Ekrem Bey, genel başkan adayı olmayı düşünüyorsa açıkça adayım der, üyeyle, delegeyle paylaşır, ikna ederse genel başkan olur ve orada devam eder. Kararı belediye başkanlığı ise oraya talebini açar, o seçimi kazanır, belediye meclisinde çoğunluğu olsun ya da olmasın İstanbul'a verdiği sözü tutar, o şehri yönetir. Sonra günü geldiğinde bir başka seçim geldiğinde cumhurbaşkanlığı adaylığı olursa orada yine seçmenin önüne çıkıyorsun, uygun görürse o göreve geçiyorsun. Ama seçmenden oyu başka bir şey için alıp, şehri kendi seçeceği başka birine yönettirmek bunu kesin bir dille reddediyorum."

'BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞINDA NASIL KARŞI ÇIKTIYSAM BINA DA KARŞI ÇIKARIM'

"Bu formül bir kere demokratik açıdan seçmene karşı muvazzadır. Bu suçun ne Ekrem Bey ne Özgür Özel ne de herhangi bir CHP'li tarafı olamaz. Bunu Binali Yıldırım denemişti. Meclis Başkanlığını bırakmadan İstanbul adaylığında. O gün ona nasıl karşı çıktıysam, bugün de buna karşı çıkarım."