Numan Kurtulmuş TBMM'yi toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

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Numan Kurtulmuş TBMM'yi toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için kararını aldı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu Muğla Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç kesimiyle ilgili genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı.

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