Samsun'da ekmeğe zam!

Türkiye’de birçok ilde ekmek fiyat tarifesi artırılırken, son olarak Samsun'da da ekmeğe zam geldi.

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Samsun'da ekmeğe zam!

Samsun’da 200 gramı 5 TL olan ekmeğin gramı 20 gram yükseltilerek fiyatı da 7,5 TL oldu. Ekmeğin fiyatı, kilo bazında ise 25 TL ile 34 TL’ye yükseldi.

Yeni tarifenin cumartesi günü uygulanacağını ifade eden Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "7 Şubat 2023’de 200 gram ekmek 5 liradan satışa başlanmıştı. Kilo bazında ise 25 TL’den satışa sunulmuştu. Bu süreçte de devletin fabrikacılara verdiği destekleme buğdayına karşılıkla devletin belirlediği fiyattan un alıyorduk. Bu rakamlarda 330-350 arasındaydı. 2023 Mayıs itibari ile destekleme ununu devlet artık vermeyeceğini beyan etti. Şu anda Haziran ayı itibariyle fiyatlarda birtakım artışlar oldu. Şu anki fiyatlarımız 530 ile 550 bandında. Şu anda kilo bazında genel girdilerimize bakıldığında yüzde 60 ile yüzde 70 arasında farklılık oluyor. İmalatımızdaki kalem sayısına bakıldığı zaman birçok ürünümüzde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zam geldi. Biz de 220 gram ekmeğimizi 7,5 TL yaptık. Bunu da artışa vurduğumuzda yüzde 36-37 oranlara geliyor. Kilo bazında ise 34 TL oldu. Artan maliyetler ve girdiler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldık" dedi.

Samsun'da zamlı ekmek fiyat tarifesi:

- 220 gram baston ekmek 7,5 TL,

- 440 gram 2'li ekmek 15 TL,

- 440 gram ikili tandır ekmek 15 TL,

- 880 gram 4'lü Karadeniz ekmeği 30 TL,

- Bin 320 gram 6'lı Karadeniz ekmeği 45 TL,

- 220 gram pıtıl ekmek 7,5 TL,

- 200 gram sade pide 7,5 TL,

- 150 gram lavaş 7,5 TL,

- 150 gram kıymalı hamuru 7,5 TL.

Samsun'da ekmeğe zam! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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