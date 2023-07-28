Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırdı.

Bankaların veri odaklı karar almaya devam edeceklerini vurgulamaları ve şahin politikalara kapıyı kapatmamaları piyasalarda risk iştahını törpülerken, makroekonomik veri takvimi yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

FİYATLAMALARI ZORLUYOR

Dün ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarında Fed'in eylüldeki toplantısına ilişkin beklentiler politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde güçlü kalmayı sürdürdü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, bin 688 liradan işlem görüyor.

Dün enflasyon endişesi ve dolar kuruna paralel olarak değer kazanan gram altın gün içi bin 714 TL'yi görerek rekor kırmıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 780 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.948 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem