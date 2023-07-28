Merkez Bankası kararları sonrası dolar/TL'de son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini keskin bir şekilde yükseltmesi ve sıkılaşma mesajı vermesiyle dolar/TL yatay seyre geçti.

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Merkez Bankası kararları sonrası dolar/TL'de son durum!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yaptığı açıklamada, parasal sıkılaşmanı devam edeceğini belirtirken, 2023 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükselttiklerini açıkladı.

Ayrıca, gece yarısı Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9560'tan işlem görüyor.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9535'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ SINIRLI YÜKSELDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 101,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0960 seviyesinde seyrediyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırırken, para piyasalarında Fed'in eylüldeki toplantısına ilişkin beklentiler politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde güçlü kalmayı sürdürdü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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