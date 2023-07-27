Uzmanı yorumladı: Dolar/TL'nin yönü neresi?
Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası dolar/TL'nin yönü noktasında değerlendirmede bulundu. Cibre, "Ekim-Kasım itibariyle bu söylemlerimin sonuçlarını görmeye başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.
Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı.
Dünkü temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.
Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
"DİKKATLİ ŞEKİLDE KARAR VERECEĞİZ"
Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.