Kriz derinleşti, ekonomi tepetaklak oldu!

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken ekonomik güven endeksi gerileyerek, kötümserliği işaret etti.

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Kriz derinleşti, ekonomi tepetaklak oldu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ DE DÜŞTÜ

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇAKILDI

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Enflasyon Merkez Bankası AKP Ekonomik kriz Türkiye ekonomisi
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