Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARIN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 17,50’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.