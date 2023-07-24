Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar neden düşüyor?
Enflasyonist baskı nedeniyle ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, doların neden düştüğüne ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.
Vergi artışları ve TL'deki değer kaybının da etkisiyle ekonomistler, temmuzda enflasyonun aylık yüzde 10 civarında artmasını bekliyor.
Ekonomistler, yıl sonu enflasyon tahminlerini ise, yüzde 50'li seviyelerden yüzde 60'a doğru revizyona da başladı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI PİYASALARIN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 17,50’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.